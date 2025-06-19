6 yıldır felçli babasına bakıyor

KAYSERİ'ninYeşilhisar ilçesinde 57 yaşındaki emekli astsubay Veysel Onaç, yatağa bağımlı felçli babası Haydar Onaç'a (86) 6 yıldır gözü gibi bakıyor. Onaç, "Gönüllü baktığım için zorlanmıyorum. Hastaya bakmak zor iştir; ama gönüllü olduktan sonra hiçbir şey zor gelmez" dedi.

Yeşilhisar ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde yaşayan, 3 çocuk sahibi emekli astsubay Veysel Onaç'ın babası Haydar Onaç, 2019 yılında beyin kanaması sonucu felç geçirdi. Tedaviler sonrası sonrasında sağlığına kavuşamayan Haydar Onaç, yatağa bağımlı hale geldi. Evinde yalnız yaşayan Onaç'ın bakımını oğlu Veysel Onaç üstlendi. Her sabah kendi evinden babasının evine giden Veysel, tüm gününü onun bakımıyla geçiriyor. Babası uyuyunca kendi evine giden Haydar Onaç, bu süreci 6 yıldır devam ettiriyor.

'BABA BAŞKA BİR ŞEY'

Veysel Onaç, "Babam bir beyin kanaması geçirdi ve o günden beri yatalak. İlk başta insan bazı şeyleri kaldırmakta zorlanıyor, Çünkü daha önce yaşamadığınız için çok farklı duygular yaşıyorsunuz. Allah kimsenin başına vermesin. Sabah, öğle ve akşam olmak üzere mutlaka babamı kaldırır, yatırır, altını ve üstünü değiştiririm. Bu, günlük en az 3-4 saatimi alıyor ama bir yere gitmiş olsam bile mutlaka birkaç kez uğrarım. Sabah ilk işim babamın bakımını yapmak olur. Yarım rafadan yumurtasını yediririm. Aynı şekilde öğle ve akşam da bakımlarını yaparım. Akşam babam uyuduktan sonra ben de evdeki işlerimi hallederim. Elbette benim de çoluğum çocuğum, işim gücüm var ama baba başka bir şey" dedi.