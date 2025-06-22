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        Kardeşi ile yeğenlerini öldüren firari sanık 3,5 yıl sonra Gürcistan'da yakalandı: İçimiz bir nebze soğudu

        KAYSERİ'ninMelikgazi ilçesinde miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile kuzenlerinin dayısı Serdar Yılmaz'ı (44) öldüren firari sanık Mehmet Yılmaz'ın (44) olaydan 3,5 yıl sonra yakalanmasına ilişkin DHA'ya konuşan Selçuk Yılmaz, "Serdar'ın ağabeyi, Seyit ve Gaffar Mehmet'in de dayısı olurum.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 11:07 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:07
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        Kardeşi ile yeğenlerini öldüren firari sanık 3,5 yıl sonra Gürcistan'da yakalandı: İçimiz bir nebze soğudu
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        KAYSERİ'ninMelikgazi ilçesinde miras nedeniyle çıkan kavgada kuzenleri Seyit (30) ve Gaffar Mehmet Yılmaz (20) ile kuzenlerinin dayısı Serdar Yılmaz'ı (44) öldüren firari sanık Mehmet Yılmaz'ın (44) olaydan 3,5 yıl sonra yakalanmasına ilişkin DHA'ya konuşan Selçuk Yılmaz, "Serdar'ın ağabeyi, Seyit ve Gaffar Mehmet'in de dayısı olurum. İçimiz bir nebze soğudu. En azından katili, şu anda devletimizin elinde" dedi.

        Olay, 3 Ocak 2022'de Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Yılmaz ile kuzenleri Seyit ve Gaffar Mehmet Yılmaz arasında miras nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya, Seyit ve Gaffar Mehmet kardeşlerin dayısı Serdar Yılmaz da dahil oldu. Bu sırada Mehmet Yılmaz, belinden çıkardığı tabancayla 2 kardeş ile Serdar Yılmaz'a ateş açtı. Olay yerinde gelen M.A.'ya da yerden seken mermi isabet etti. Yılmaz kardeşler olay yerinde, dayıları Serdar Yılmaz da hastanede yaşamını yitirdi. Mehmet Yılmaz, olay yerinden kaçtı.

        3 KEZ MÜEBBET TALEBİ

        Olayla ilgili hazırlanan iddianame, Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede; firari Mehmet Yılmaz hakkında 3 kez 'Kasten adam öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Yılmaz hakkında ayrıca M.A.'nın yaralanmasına neden olduğu gerekçesiyle 'Silahtan sayılan cisim ile yaralama' suçundan ceza talep edildi. Mehmet Yılmaz ile cinayet sonrası görüştüğü iddia edilen Mehmet Y. isimli arkadaşı hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan aynı dosya kapsamında dava açıldı. Dosyaya bakan Kayseri 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi de Adalet Bakanlığı'na yazı yazarak kırmızı bülten çıkarılması talebinde bulundu. Yurt dışına kaçtığı iddia edilen Yılmaz için yakalamaya yönelik tutuklama kararı istendi.

        AVUKATINA DA DAVA

        Ölenlerin yakınlarından O.Y., savcılığa dilekçe vererek sanık Mehmet Yılmaz'ın avukatı Emre Ayan hakkında suç duyurusunda bulundu. O.Y. dilekçesinde; avukat Emre Ayan'ın cinayet sonrası firari Mehmet Yılmaz'ı bağ evinde sakladığını, onunla görüştüğünü ve yurt dışına kaçmasına yardım ettiğini iddia etti. Adalet Bakanlığı'nın soruşturma izninin ardından Yılmaz'ın avukatı Emre Ayan hakkında da 'Suçluyu kayırma' suçundan aynı dosya kapsamında dava açıldı. Sanık olarak yargılanan avukat Ayan, 11 Haziran'daki karar duruşmasında beraat etti. Aynı duruşmada mahkeme heyeti, Mehmet Y.'yi 'Suçluyu kayırma' suçundan önce 4 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı ardından 'iyi hal' indirimi uygulayarak cezasını 3 yıl 9 aya düşürdü. müşteki sanık Osman Y. ile müşteki Oğuzhan Y. ise yargılandıkları suçlar kapsamında para cezasına çarptırıldı.

        'DAHA ÖNCEDEN PLANLANIP, PROGRAMLANMIŞ'

        Dosyası ayrılan ve kırmızı bültenle hakkında yakalama kararı bulunan firari Mehmet Yılmaz, olaydan 3,5 yıl sonra Gürcistan'da yakalandı. Gürcistan'da tutuklu bulunan sanığın Türkiye'ye iade edilmesi bekleniyor. Sanığın yakalanmasının ardından DHA'ya konuşan Selçuk Yılmaz, "Vefat eden Serdar'ın ağabeyi, Seyit ve Gaffar Mehmet'in de dayısı olurum. Daha önceden planlanıp, programlanmış. Kılıfına uygun bir şekilde her şeyi gerçekleştirmiş. Planlanmış bir şekilde cinayeti işleyip, Gürcistan'a kaçtığı bilgisini almıştık. Aşağı yukarı 4 yıl oldu. Devletimizden Allah razı olsun. Çalıştılar ve bir şekilde bunu başardılar. Devletimiz her zaman 18 yaşında. Kendilerine çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

        'MEZARLARINA DÜN GİTTİK'

        Mehmet Yılmaz yakalandıktan sonra kardeşi ve yeğenlerini mezarlarını ziyaret ettiklerini aktaran "İçimiz bir nebze soğudu. En azından katili, şu anda devletimizin elinde. Burada davası görüleceği zaman, bu işi planlı bir şekilde yaptığı için en ağır şekilde yargılanmasını içtenlikle istiyoruz. Devletimizin bunu gerçekleştireceğini biliyoruz. Emre Ayan, yüzde iki bin suçlu olmasına rağmen delil yetersizliğinden şu anda beraat edildi. Ama ilerleyen zamanlarda onun kaçırdığı devletimiz ve bizim çabalarımız sonucu kanıtlanacaktır. Mezarlarına dün gittik. Ziyaret ettik. Hayırlı müjdeyi onlara da verdik" dedi

        ‘ADALETİMİZE GÜVENİYORUM’

        Yılmaz, "Bir an önce Türkiye'ye getirilip yargılanmasını yüce adaletimizden, yüksek derecede cezalandırılmasını temenni ediyoruz. Bu konuda da adalete güvencimiz sonsuz. Mehmet Y. denen şahsın aldığı cezaya hiçbir şekilde gönlümüz razı değil. Bu vatandaş, annesinin o kadar aracı olmasına ve durumunun da iyi olmasına rağmen annesinin aracını alıp da gelmesi ne demektir? Katilin nerede olduğunu, nereye gideceğini bilmesi ne demektir? Mehmet Y.'nin, gelip katili alarak saatlerce gezdirip, daha sonrasında babasından para alarak katile götürmesi ne demektir? Daha sonrasında Emre Ayan'a teslim ettiğini kendi itiraf etti. Ben yine adaletimize güveniyorum. İnşallah hepsi yüksek derecede cezalandırılır" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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