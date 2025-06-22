Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de YKS heyecanı; 2 dakika kala koşarak geldi (2)

        POLİS,SINAVA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİ TAŞIDIKayseri'de YKS'nin AYT oturumuna geç kalan adaylar için polis ekipleri seferber oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 16:59 Güncelleme: 22.06.2025 - 17:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kayseri'de YKS heyecanı; 2 dakika kala koşarak geldi (2)
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        POLİS,SINAVA GEÇ KALAN ÖĞRENCİLERİ TAŞIDI

        Kayseri'de YKS'nin AYT oturumuna geç kalan adaylar için polis ekipleri seferber oldu. Polis, sınava yetişmeye çalışanları ekip otoları ve motosikletlere alarak okullara götürdü. Araçlardan inerek okullarına koşan adaylar, kapılar kapanmadan sınav salonlarına girmeyi başardı. Konuyla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Dün olduğu gibi bugün de Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak 22 Haziran 2025 tarihinde yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamındaki merkezi sınava giren gençlerimizin sınava geç kalmamaları için tüm ekiplerimizle yanlarındayız. Geleceğimizin teminatı gençlerimize sınavlarında başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fatih Altaylı tutuklandı
        Fatih Altaylı tutuklandı
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        Pentagon: İran'ın nükleer programı yok oldu
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        İran Dışişleri Bakanı Arakçi'den açıklamalar
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD İran'ın nükleer tesislerine saldırdı! İsrail-İran hattında son durum
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        ABD, İran’daki 3 nükleer tesisi vurdu
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        İsrail'deki yıkım görüntülendi
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin İran'a saldırısına ilişkin neler biliniyor?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        ABD'nin saldırıları sonrası petrol fiyatları ne kadar yükselir?
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Yaz şimdi başlıyor! Sıcaklıklar 9 dereceye kadar artıyor!
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bakan Uraloğlu’ndan İBB operasyonlarına ilişkin açıklama
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Bir yıl önce taksiciyi katlettiği tarihte öldürüldü!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        Arda Güler'den ayrılık sorusuna yanıt!
        "Bitti" demeden bitmez
        "Bitti" demeden bitmez
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Gece yarısı mağaza açtırdı
        Edebi sopa!
        Edebi sopa!
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Kene vakaları arttı! Çocukları nasıl etkiliyor?
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Ayakkabıların tarihi bu mağaraya dayanıyor
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        Guardiola'dan İlkay açıklaması!
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        "Shakira'yı keşfedince beni unuttular"
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları

        Benzer Haberler

        Kayserispor, Markus Gisdol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
        Kayserispor, Markus Gisdol ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
        Kayserispor'da Alman teknik direktör Markus Gisdol için imza töreni düzenle...
        Kayserispor'da Alman teknik direktör Markus Gisdol için imza töreni düzenle...
        Kayseri'de Derebağ Şelalesi'ne ulaşımı sağlayan yolun açılışı yapıldı
        Kayseri'de Derebağ Şelalesi'ne ulaşımı sağlayan yolun açılışı yapıldı
        Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi atölyelerini tanıttı
        Başkan Büyükkılıç, Mutfak Sanatları Merkezi atölyelerini tanıttı
        Ata topraklarındaki ormanları korumak için gözcülük yapıyorlar
        Ata topraklarındaki ormanları korumak için gözcülük yapıyorlar
        Kocasinan Belediyesi, baba ile oğullarının katıldığı satranç turnuvası düze...
        Kocasinan Belediyesi, baba ile oğullarının katıldığı satranç turnuvası düze...