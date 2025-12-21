Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Sinan Kütüphanesi'ni ziyaret etti

        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi'nde hizmet vermeye başlayan Sinan Kütüphanesi'ni ziyaret etti.

        Giriş: 21.12.2025 - 11:06 Güncelleme: 21.12.2025 - 11:06
        Kocasinan Belediye Başkanı Çolakbayrakdar, Sinan Kütüphanesi'ni ziyaret etti
        Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Yenişehir Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan Sinan Kütüphanesi’ni ziyaret etti.

        Çolakbayrakdar, yazılı açıklamasında, her yaş grubuna hitap eden kütüphanenin, şehrin sosyal ve kültürel yaşamına katkılar sunacağını ifade etti.

        Vatandaşların verimli ve keyifli vakit geçirebilecekleri mekanlar inşa etmeye devam ettiklerini belirten Çolakbayrakdar, kütüphanede 10 binin üzerinde kitabın raflarda yerini aldığını anlattı.

        Zaman içerisinde yeni kitaplarla kütüphanedeki kitap sayısının artacağını vurgulayan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

        "Şu anda gençlerimiz kütüphanemize gelerek ders çalışabilmekte ve kitap okuyabilmektedir. Ancak burada özellikle vurgulamak istediğim en önemli husus, yalnızca gençlerimiz ve yetişkinlerimiz için değil, çocuklarımız için de özel olarak hazırlanmış bir çocuk kütüphanesinin bu alan içerisinde yer almasıdır. Her zaman ifade ettiğimiz gibi belediyecilik anlayışımız yalnızca yol, kaldırım, imar düzenlemeleri ve çevre şartlarını iyileştirmekle sınırlı değildir. Bunun yanı sıra kültür, sanat ve spor alanlarında özellikle insanlarımızın fiziksel, ruhsal ve bedensel gelişimine katkı sağlayacak her alanda yatırım yapmayı önemsiyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

