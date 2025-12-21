Kayseri'de mahsur kalan 5 kampçı kurtarıldı
Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki dağlık alanda mahsur kalan 5 kampçı kurtarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hisarcık Yukarı Çamlık bölgesindeki dağlık alana kamp için giden 5 kişi burada mahsur kaldı.
İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, donma tehlikesi atlatan 5 kişiyi kurtardı.
İhtiyaçları giderilen kampçılar, gidecekleri yerlere ulaştırıldı.
