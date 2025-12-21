Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Kayseri'de mahsur kalan 5 kampçı kurtarıldı

        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki dağlık alanda mahsur kalan 5 kampçı kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 09:57 Güncelleme: 21.12.2025 - 09:57
        Kayseri'de mahsur kalan 5 kampçı kurtarıldı
        Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesindeki dağlık alanda mahsur kalan 5 kampçı kurtarıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Hisarcık Yukarı Çamlık bölgesindeki dağlık alana kamp için giden 5 kişi burada mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, donma tehlikesi atlatan 5 kişiyi kurtardı.

        İhtiyaçları giderilen kampçılar, gidecekleri yerlere ulaştırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

