        Haberler Yerel Haberler Kayseri Haberleri

        Talas Belediye Başkanı Yalçın lise öğrencileriyle bir araya geldi

        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda öğrencilere bilgi ve tecrübelerini anlattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2025 - 11:38 Güncelleme: 21.12.2025 - 11:38
        Talas Belediye Başkanı Yalçın lise öğrencileriyle bir araya geldi
        Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Belsin Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programda öğrencilere bilgi ve tecrübelerini anlattı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, okulun konferans salonunda düzenlenen programda Yalçın öğrencilere kişisel deyimlerini aktarırken, geleceğe dair hedef ve beklentiler üzerine de fikir alışverişinde bulundu.

        Programda gençlerin sorularını da yanıtlayan Yalçın, belediye olarak eğitime ve gençliğe yapılan her yatırımın Türkiye'nin yarınlarına yapılan yatırım olduğunu ifade etti.

        Yalçın, öğrencilere eğitim hayatlarında ve gelecek hedeflerinde başarılar diledi.

