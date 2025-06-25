Yönetici seçimi yapılamayan binaya kayyım atandı

KAYSERİ’nin Kocasinan ilçesinde, 'Kat Mülkiyet Kanunu'na uygun yönetici seçimi yapılamayan apartmana, binadaki bazı kişilerin şikayeti üzerine dava açılıp, kayyım atandı.

Kocasinan ilçesi Uğurevler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan A.Ö., F.K., B.K., L.K. ve M.Ö., 2 yıldır bina yöneticisi seçilemediği, bazı kat maliklerinin de hukuka aykırı şekilde toplantı yapıp aidat miktarını artırdığı, çeşitli kararlar alıp para toplandığı bu yüzden de seçim yapılamadığı, bina yöneticisi seçilemediği ve seçim yapılmasına mani olunduğu iddiaları ile Kayseri Sulh Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu. Davayı inceleyen Kayseri 3’üncü Sulh Hukuk Mahkemesi, davalı ve davacı tarafları dinledi. Davalı M.K., "Davacı tarafın ortak giderleri ödememesi nedeniyle binada asansör arızası giderilememiştir. Bina görevlisinin ücreti ödenmemiştir. Bina maddi yönden negatife düşmüştür. Yönetici atanması durumunda ekstra külfet yüklenecektir. Davanın reddini talep ederim" dedi.

Mahkeme, Kayseri Bina Yönetimleri Derneği Başkanı Abdülaziz Duygun'u 6 ay süreyle yönetici kayyım olarak atadı. Duygun, açıklamasında, "Kayseri'de bina yönetim şirketleri ve binadaki sorunlar sürekli gündem oluyor. Biz de bu yüzden bu sorunları çözmek adına dernekleşme kararı aldık. Davaya konu binada da kat malikleri arasında bir sorun oluşmuş. 2023 yılında bu bina mahkeme yoluna başvurmuş. 3 yıl süren mahkeme sonunda da derneğimize bir yazı gönderildi. Mahkeme, bizden 3 yönetici istedi. İlk defa böyle bir durum ile karşılaştık. Ama, kanunda böyle bir şey var. Kat malikleri kendi arasında yönetici seçemediği ve komşuluk ilişkilerine zarar verdiği için mahkeme bizi kayyım atadı" ifadelerini kullandı.