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        16 yaşındaki kız, 17 yaşındaki kızı bıçakladı

        KAYSERİ'de kızlar arasında çıkan kavgada D.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 02:28 Güncelleme: 27.06.2025 - 02:30
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        16 yaşındaki kız, 17 yaşındaki kızı bıçakladı
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        KAYSERİ’de kızlar arasında çıkan kavgada D.A. (16), bıçakla S.Ç.’yi (17) ağır yaraladı.

        Olay, saat 23.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Mimarsinan Mahallesi'nde bulunan Tuna Parkında meydana geldi. D.A., ile S.Ç. arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada D.A., bıçakla S.Ç.'yi yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        S.Ç.’nin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, D.A. ise gözaltına alındı.

        Galeri
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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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