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        Erciyes'te mahsur kalan dağcı kurtarıldı

        ERCİYES Dağı'na zirve tırmanışı gerçekleştirdikten sonra dönüşte yolunu kaybederek mahsur kalan O.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 21:25 Güncelleme: 13.07.2025 - 21:30
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        Erciyes'te mahsur kalan dağcı kurtarıldı
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        ERCİYES Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdikten sonra dönüşte yolunu kaybederek mahsur kalan O.G.C., bölgeye giden ekipler tarafından 4 saat sonra kurtarıldı.

        Kayseri’de amatör dağcı O.G.C. sabah saatlerinde Erciyes Dağı’na zirve tırmanışı gerçekleştirdi. Geri dönerken sis ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yolunu bulamayan O.G.C., bölgede mahsur kaldı. O.G.C.’nin saat 13.00 sıralarında durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine bölgeye JAK, AFAD, UMKE ekipleri edildi. Yaklaşık 4 saatlik çalışma sonucu O.G.C. bulunduğu alınarak dağdan indirildi. Dağcı O.G.C.'nin, hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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