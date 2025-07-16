Kenenin ısırdığı 3 çocuk babası öldü

Öte yandan Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi’nde keneden ölenlerin sayısı 3’e çıkarken, Kayseri genelinde ise 6 oldu.

Pınarbaşı ilçesi Kızılören Mahallesi'nde 3 çocuk babası Cengiz Karakaya'yı bir süre önce kene ısırdı. 1 hafta önce rahatsızlanan Karakaya, Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan emekli Karakaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen dün yaşamını yitirdi. Karakaya'nın cenazesi, Kızılören Mahallesi'nde öğle namazının ardından toprağa verilecek.

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