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        Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü mahallede heykeline zarar verildi

        KAYSERİ'de, Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü Ağırnas Mahallesi'nde heykeline zarar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 14:22 Güncelleme: 27.07.2025 - 14:25
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        Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü mahallede heykeline zarar verildi
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        KAYSERİ'de, Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü Ağırnas Mahallesi'nde heykeline zarar verildi.

        Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde dünyaca ünlü Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü ve kendisinin yaptığı çeşmenin arkasında yer alan heykeline zarar verildi. Mimar Sinan’ın heykelinin elleri kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce farklı renklerde boyanırken, burnu ise tahrip edildi. Mahalleli, heykelin gözle görülür bir yerde konumlandırılmasını istedi. Mahalle muhtarlığı tarafından heykeldeki tahribatın giderilmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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