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        Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü mahallede heykeline zarar verildi (2)

        HEYKELONARILDIKayseri'nin Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi'nde zarar verilen Mimar Sinan heykeli onarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 17:01 Güncelleme: 27.07.2025 - 17:05
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        Mimar Sinan'ın doğup büyüdüğü mahallede heykeline zarar verildi (2)
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        HEYKELONARILDI

        Kayseri'nin Melikgazi ilçesi Ağırnas Mahallesi’nde zarar verilen Mimar Sinan heykeli onarıldı. Mimar Sinan'ın heykelinde parmaklarına sürülen boyalar bir taş ustası tarafından temizlendi. Diğer yandan jandarma, heykele zarar veren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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