Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan 17 yaşındaki genç öldü

Asbestli gemi nedir ve neden Türkiye'ye geliyor?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan genç, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, İldem Mahallesi'nde Y.E.B. (17) ile H.K. (17) arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada H.K. yanında bulunan bıçakla Y.E.B'yi yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulansla hastaneye kaldırılan Y.E.B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Gözaltına alınan H.K'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.