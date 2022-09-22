Talas'ta berber, kuaför ve güzellik salonlarının kapalı olacağı gün pazara alındı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Talas ilçesinde hizmet veren berber, kuaför ve güzellik salonlarının kapalı günü pazar olarak değiştirildi.

Ticaret İl Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, valilik makamına sunulan olur yazısı sonrası ilçesindeki berber, kuaför ve güzellik salonlarının kapalı olacak tarihi değişti.

Bu kapsamda, ilçede daha önce kapalı günü çarşamba olarak belirlenen erkek berberler ile salı günleri tatil yapacak bayan kuaförler, 1 Ekim'den itibaren pazar günleri kapalı olacak.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi:

"Talas ilçesinde faaliyet gösteren berber, kuaför ve güzellik salonlarının haftada bir gün kapalı olması ile ilgili, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, meslek kuruluşlarının görüşleri ve valilik makamının 21.09.2022 tarih ve 78108158 sayılı olurlarıyla Talas ilçesinde berber, kuaför ve güzellik salonlarının 01.10.2022 tarihinden itibaren pazar günü kapalı olması uygun görülmüştür."

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