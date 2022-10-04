Kayseri'deki "Pati Köy"ün bir bölümü hayvan mezarlığı olarak hizmet verecek

KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, ilçede 3 yıldır hizmet veren "Pati Köy"ün bir kısmının mezarlık olarak hayvanseverlerce kullanılabileceğini söyledi.

Kayseri'de 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde, ilkokul öğrencileri öğretmenleriyle merkez Talas ilçesi Reşadiye Mahallesi'ndeki "Pati Köy"ü ziyaret etti.

Burada öğrencileri ağırlayan Yalçın, köyü 2019 yılında hayata geçirdiklerini hatırlattı.

Burada köpeklerin doğal ortamlarında yaşadıklarını anlatan Yalçın, "Beş mağara var. Bu mağaraların içerisinde de birbirlerine zarar vermesin diye köpekler kafeslere alınmış durumda. Bunun dışında 17 ayrı bölüm var. Bunların her birinde yaşlı köpekler, erkek, dişi olarak ayrılanlar, yavru köpekler, yaralılar var, hepsine ayrı ayrı bakılıyor. Buraya gelen yiyecekler hemen kabul edilmiyor, yiyeceklerin kontrolü yapılıyor. Biz özel mama da alıyoruz." diye konuştu.

Yaralı hayvanlar için Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi ve Büyükşehir Belediyesinin veterinerleriyle iş birliği içinde çalıştıklarını aktaran Yalçın, bugüne kadar 6 binin üzerinde köpeği misafir ettiklerini dile getirdi.

- Hayvan Mezarlığı

"Pati Köy"ün geçici bir yaşam merkezi olduğuna dikkati çeken Yalçın, şunları kaydetti:

"Hayvanların bir bölümünü doğal ortama, diğerlerini de belediyemize ait Molu'daki hayvan barınağına teslim ettik. Burası bir istasyon gibi. Yaşamın olduğu yerde ölüm de var. Bu bakımdan ölen hayvanlardan çocukların ayrılmak istemedikleri bir gerçek. Onun için de buraya düzenli, prensipli, planlı ve kurallı bir hayvan mezarlığı da hazırladık. Sahipleri, kendileri toprağa verecek. Sonra mezar taşlarını kendileri koyup istedikleri zaman ziyaret edebilirler. Mezarlığa çocuklar, ölen tüm hayvanlarını gömebilecek. Bize başvurulduğu takdirde bir belge düzenleyeceğiz. Ölüm kağıdını alıp sonra da toprağa verecekler."

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci de hayvanların gerekli kontrollerinin yapıldığını, herhangi bir probleme rastlamadıklarını belirterek, Yalçın'a teşekkür etti.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Nilgün Uzel ise ilçede hayvanlara yönelik güzel hizmetlerin hayata geçirildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından çocuklar, hazırlanan yiyecekleri köpeklere verdi, köpek yavrularını kucaklarına alıp sevdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.