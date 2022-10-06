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VERİMDER'in "25. Anadolu Buluşmaları" etkinliği Kayseri'de yapıldı

AA

VERİMDER'in "25. Anadolu Buluşmaları" etkinliği Kayseri'de yapıldı

KAYSERİ (AA) - Yapılarda Enerji Verimliliği Derneği (VERİMDER), enerji verimliliği ve tasarrufu konularının ele alındığı Anadolu Buluşmaları'nın 25'incisini Kayseri'de gerçekleştirdi.

Derneğin Dünya Gazetesi iş birliğiyle bir otelde düzenlediği programda konuşan VERİMDER İcra Kurulu Başkanı Prof. Dr. Emre Alkin, Ticaret Bakanı Mehmet Muş'un, enerji ve altın hariç Türkiye'nin dış ticaret fazlası verdiğini dile getirdiğini aktararak, bu verilerin enerji meselesinin önemini ortaya koyduğunu söyledi.

Türkiye'nin üretmek için ithalat yapmak mecburiyetinde kaldığını vurgulayan Alkin, "Enerjimiz normal günlerde yani normal senelerde fiyatlar böyle değilken 55 milyar dolarlık bir fatura çıkarıyordu. Bugün baktığımızda 100 milyar doların üstlerine doğru geliyor." dedi.

Enerjinin iki sebepten dolayı verimli kullanılması gerektiğine dikkati çeken Alkin, şöyle konuştu:

"Bizimle beraber bu bölgede var olan ama diplomatik açıdan iyi anlaşmaya mecbur olduğumuz ülkelere çok mecbur kalmayalım diye biz daha az enerji tüketerek aynı randımanı sağlamak peşindeyiz. Kaynak bizde yok, kaynağı ithal ediyoruz. Dolayısıyla kaynak aslında kıt, bizde olmayan her şey kıttır. Biz de bunu ekonomik şekilde kullanacağız. Sanayi Bakanlığının açıklamalarına göre, sanayinin tükettiğinden daha fazla enerji binalarda tüketiliyor ve maalesef binalarımızın yüzde 80'i Türkiye'de enerji verimliliğine uygun değil. Bizim bir seferberlik başlatmamız gerekiyor, biz böyle bir yola çıktık. Avrupa Birliği'nde de enerji tüketimiyle alakalı çok ciddi seferberlik baş göstermiş durumda. Tabii bunu abartmayalım, 'kış geldi ve Avrupalılar perişan olacak' şeklinde yorumlar var, ben daha yeni geldim, öyle bir şey yok. 1,5-2 yıllık doğal gaz depolamışlar ancak tabii endişeliler."

Alkin, dünyada gelirler düşerken vatandaşları enerji yatırımına ikna etmenin zor olduğunu belirterek enerji israfını önlemek için toplumsal bir bilinç oluşturmak gerektiğini dile getirdi.

Toplantıya katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da kentte enerji verimliliği konusunda yapılanları anlattı.

Enerji üzerinden siyaset yapılmaması gerektiğini ifade eden Büyükkılıç, "Enerji herkesi ilgilendirir. Ben KÇETAŞ'ın yönetimindeyim. 4 liraya elektrik alıyoruz, 1,9 liraya satıyoruz. Şimdi böyle bir süreçte sen tutacaksın, 'bedava dağıt' diyeceksin. Niye bedava dağıtacaksın? Destek olalım o ayrı bir konu ama 'bedava dağıt' kültürüyle popülist bir yaklaşım içerisinde siyaset yapmanın ülke gerçekleriyle ve dünya gerçekleriyle bağdaşmadığını hepimizin bilmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Toplantıda, VERİMDER Dernek Başkanı Çağdaş Korkmaz ile Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, katılımcılara enerji verimliliğiyle ilgili bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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