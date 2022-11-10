Kayseri'de "Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak" bilgi şöleni düzenlenecek

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şubesi ve Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği "Tarihi Yaşatmak Şehri Yaşatmak” bilgi şöleni yapılacak.

Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Mehmet Hüsrevoğlu, yazılı açıklamasında, programın yarın saat 09.30'da Kayseri ve Civarı Elektrik Şirketi Konferans Salonu'nda başlayacağını ifade etti.

Hüsrevoğlu, 2 gün sürecek etkinlikte, Kayseri ve Türkiye'nin değişik üniversitelerinden katılacak akademisyen ile araştırmacıların çeşitli sunumlar yapacağını bildirdi.

Türkiye Yazarlar Birliği Genel Merkezi'nin de katkı sunduğu bilgi şöleninin amaçlarına değinen Hüsrevoğlu, şunları kaydetti:

"Daha önce Türkiye'nin değişik şehirlerinde gerçekleştirilen bu bilgi şöleninin en önemli amaçları arasında, tarihi şehirlerin geçmişten miras kalmış yapılarını, sokaklarını, mahallelerini bugüne kazandırma çalışmalarının sergilenmesi, değerlendirilmesi ve geleceğe yönelik uygulamalarla ilgili görüş alışverişinin sağlanması vardır. Tarihi şehir dokusunun anlamı ve korunması, restorasyon çalışmaları, mimari eserlerin şehir kimliğine etkisi, İslam şehirlerinin dünü, bugünü ve yarını, medeniyet ve şehir hakkında akademisyenler, bilim adamları, yerel yöneticiler bildiri sunacaklar. Sorunlar ve çözüm önerileri gündeme gelecek."

Hüsrevoğlu, etkinliğe tüm vatandaşları davet etti.



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