Kayseri'de öğretim üyeleri ve öğrenciler, Kore turşusu kurmayı öğrendi

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Kore Çalışmaları Üniversite Programı proje ekibince Kore turşusu (kimçi) kurma etkinliği düzenlendi.

Kore Çalışmaları Deneyimleme Çalıştayı kapsamında Talas ilçesindeki Kore lokantasında gerçekleştirilen etkinliğe, üniversitenin farklı bölümlerinden öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

ERÜ Edebiyat Fakültesi Kore Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Jung Hye Lee, katılımcılara kimçi yapmayı öğretti.

Burada konuşan Lee, Türkiye'de Kore kültürüne büyük ilgi olduğunu, yemeklerinin de merak edildiğini söyledi.

Kore mutfağından sağlıklı olmasıyla bilinen kimçinin dünyaca tanındığını aktaran Lee, "Burada kimçi kurmayı deneyecekler. Üniversiteden çeşitli bölümlerden hocalar burada, ailece katılanlar var. Kimçi Çin lahanasıyla yapılıyor. Bunun üzerine çeşitli sebzeler sosla konuluyor. Çok fazla beklemeyecek, dışarıda 2 gün bekleyecek, sonra buzdolabına alınıyor. Biz bunu kış için yapardık, her mevsim yenir. Kış döneminde sebze zor bulunduğu için bunu yerdik." diye konuştu.

Daha sonra öğretim üyeleri ve öğrenciler, lahana içine soslu ezilmiş sebzeleri doldurarak kimçi yapmaya çalıştı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.