Yargıtay üyelerine Kayseri tanıtım gezisi düzenlendi

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KAYSERİ (AA) - Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin ve Yüksek Yargı üyelerine Kayseri'nin tarihi ve turistik merkezleri gezdirildi.

Kayseri Ticaret Odasından (KTO) yapılan açıklamaya göre, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile KTO ev sahipliğinde düzenlenen kültür gezisinde heyet ilk olarak Gevher Nesibe Tıp Tarihi Müzesi ve Darüşşifası'nı ziyaret etti.

Ardından Yargıtay Başkanı Akarca ve beraberindeki heyet, Kurşunlu Cami'yi gezerek Kazancılar çarşısında pastırma ve sucuk satışı yapan esnafla sohbet etti.

Kayseri Kalesi, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi'ni gezen heyet, Seyyid Burhaneddin Türbesi'ni ziyaret ederek Erciyes'e geçti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, konuklara kayak merkezi ile ilgili sunum yaptı.

KTO Başkanı Ömer Gülsoy, Yargıtay Başkanı Akarca ve heyetini ağırlamaktan gurur duyduklarını belirtti.



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