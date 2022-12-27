İncesu'da TOKİ site yöneticileriyle istişare toplantısı yapıldı

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KAYSERİ (AA) - İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, TOKİ site yöneticileri ile istişare toplantısında bir araya geldi.

Belediyede düzenlenen toplantıda, İlmek site sakinlerinin sorunlarını dinledi.

Bu yıl 6 halı saha yaptıklarını anlatan İlmek, "Toplantı neticesinde pazar yeri, çocuk parkı ve oyun grupları, kamelya ve otopark sorunları gibi eksiklerin notlarını aldık. Bunları etap etap çözmeye çalışacağız. Birlikte iş birliği yapacağız. Bu anlamda da kapımız herkese açıktır." diye konuştu.

Toplantıya, belediye fen işleri müdürü ve site yöneticileri katıldı.

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