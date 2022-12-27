AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'ndan ilçelere ziyaret

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KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini ziyaret etti.

Partiden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çopuroğlu, 4 ilçeye ziyarette bulundu.

Çopuroğlu, İlk olarak Felahiye'de ilçe başkanlığı ve belediyeye ziyaret gerçekleştirdi.

Burada konuşan Çopuroğlu, ülke gündemi hakkında değerlendirmelerde bulunarak, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın dün açıkladığı doğal gaz rezervleri sayesinde yaktığımız gazın parası Türkiye'de kalacak. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı bir şey vardı. Müjdeyi vereceğiz dedi. İnsansız savaş uçağı. Kimle yapıyoruz bunu Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli ile yapıyoruz. Cumhurbaşkanımız açıkladı. Felahiye'ye gelecek olan doğal gazda aynı şeyi göreceğiz. Yaktığımız gazın parası Türkiye'de kalacak. Milyarlarca metreküp doğal gaz bulunuyor. Bu eskiden de varmış ama bir yiğit gerekiyormuş."

Çopuroğlu, daha sonra Özvatan, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini ziyaret etti.



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