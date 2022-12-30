Eski asker hastanesinin bir bölümüne engelliler için atölye kurulacak

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde kurulacak Erciyes Engelliler Kooperatifi'nde incelemelerde bulundu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çiçek ve Büyükkılıç, uzun yıllar asker hastanesi olarak kullanılan binanın bir bölümüne Erciyes Engelliler Kooperatifi için kurulacak atölyeleri inceledi.

Odaları gezen Çiçek ile Büyükkılıç, Erciyes Engelliler Kooperatifi Başkanı Kadir Can Gökalp'ten yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Burada açıklamada bulunan Çiçek, Türkiye'ye örnek olacak proje kapsamında atölyelerde oyuncak üretileceğini ve satılacağını belirtti.

Başkan Büyükkılıç ise özel vatandaşlara engelsiz bir ortam oluşturmayı görev bildiklerini ifade etti.

Fırsat verildiğinde engellerin ortadan kalkacağını gösteren bir projenin hayata geçeceğini aktaran Büyükkılıç, burada Erciyes Engelliler Kooperatifi üyelerinin üreteceği ürünleri Türkiye'ye ve dünyaya pazarlayarak hem kendilerinin hem de şehrin ekonomisine katkı sağlayacaklarını bildirdi.

Kooperatif Başkanı Gökalp ise Başkan Büyükkılıç ile Vali Çiçek'e desteklerinden dolayı teşekkür etti.



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