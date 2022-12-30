"Talas Süt Evi Projesi" ürünleri satışa sunuldu

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KAYSERİ (AA) - Talas Belediyesi öncülüğünde Kayseri Üniversitesi (KAYÜ) ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliğiyle hayata geçirilen "Talas Süt Evi Projesi"nin ürünleri satışa çıkarıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ve KAYÜ Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, KAYÜ Safiye Çıkrıkçıoğlu Ürün Sunum ve Satış Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Açılışta konuşan Yalçın, satılan ürünlerin üniversite tarafından hazırlandığı için güvenli ve hijyenik olduğunu vurguladı.

Satış merkezinde kaşar peyniri, beyaz peynir, salamura peynir, süt, yoğurt, kefir ve tereyağı gibi süt ürünlerinin yanı sıra ayçiçek yağı, aspir yağı, yumurta gibi temel gıda maddeleri de satılıyor.

Öte yandan, proje kapsamında Talas çömlek peyniri ve Zincidere kuru kaymağı için coğrafi işaret tescil başvurusu yapıldığı da bildirildi.

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