Kayseri'den kısa kısa

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) eski Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Necmettin Nursaçan öğrencilerle bir araya geldi.



ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, İlahiyat Fakültesi Konferans Salonu’nda Yerli Düşünce Kulübü tarafından düzenlenen "Öğrencilere Nasihatler" etkinliğinde Nursaçan, öğrencilerle buluştu.

Etkinlikte konuşan Nursaçan etkinlikle öğrencilere nasihatlerde bulundu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun da öğrenci faaliyetlerine her zaman destek verdiklerini ve öğrenciler açısından bu tür etkinliklerin artırılmasının önemli olduğunu belirtti.



Rektör Altun konuşmaların ardından Nursaçan’a plaket takdim etti.

- Kocasinan'da ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

Kocasinan Belediyesi, ocak ayı meclis toplantısını gerçekleştirdi.



Kocasinan Belediye Meclis Salonu'nda Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar başkanlığındaki toplantıda 26 gündem maddesi görüşüldü.



Çolakbayrakdar, toplantıda yaptığı konuşmada, 2023 yılının hayırlı olması temennisinde bulundu.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir görüşme yaptığını belirten Çolakbayrak, şunları kaydetti:



"Yapmış olduğumuz görüşme neticesinde müjdemizi duyurmuştuk. Allah nasip ederse Kocasinan İlçe Jandarmanın bulunduğu arazinin yaklaşık 17 bin 500 metrekare alanı, kentsel dönüşüm amaçlı Alsancak ve Argıncık Mahallelerindeki kentsel dönüşüm alanlarında kullanılmak üzere bir rezerv alanı olarak kullanacağız. Karşılığında Özvatan’da İlçe Jandarma ile ilgili bir protokol imzalayacağız."

Toplantıda bazı mahallerinin imar planları görüşülüp karara bağlandı.

- Melikgazi'de geçen yıl 221 meclis kararı oy birliğiyle alındı

Melikgazi Belediyesi 2022 yılında oy birliği ile 221 meclis kararı aldı.



Belediyede, 2022 yılında alınan 260 meclis kararının 221’i oy birliği ile alınarak yüzde 90’ın üzerinde birliktelik sağlandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ilçeye en iyi hizmetleri kazandırmanın gayretiyle tüm meclis üyeleriyle birlik içinde çalıştıklarını belirtti.



Çalışmaları ve projeleri uyum içinde karara bağladıklarını anlatan Palancıoğlu, 2023'ün de yeni hizmetlerin yapılacağı bir yıl olacağını ifade etti.















Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.