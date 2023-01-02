Kayseri'de bir kişi, iş arkadaşı tarafından tabancayla yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de iş arkadaşı tarafından tabancayla yaralanan kişi, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi'nde S.S. ile iş arkadaşı A.C.Ş. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine, S.S. tabancayla iş arkadaşını bacağından yaraladı.



İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri çağrıldı, A.C.Ş. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Olay yerinden kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmalar devam ediyor.





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