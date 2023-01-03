Kayseri'den kısa kısa

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor taraftarını, yarın Vavacars Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta takıma desteğe çağırdı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, taraftar desteğinin önemine dikkati çekerek, Kayserilileri maça davet etti.

Büyükkılıç, "Şehrimizin markası, sarı kırmızı sevdamız." ifadesini kullanarak, Kayserispor'a her zaman destek olacağını kaydetti.

- Melikgazi Belediyesi ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Fidan değil ağaç dikiyoruz" projesi kapsamında Köşk Mahallesi'nde Eşref Bitlis Bulvarı'ndaki refüje 12-13 yaş çınar ağacı diktiklerini bildirdi.

Ağacın daha etkili sulanması için kökün geleceği yere boru yerleştirdiklerini belirten Palancıoğlu, daha derine ekip, köklerin yol ve kaldırıma zarar vermesini engellediklerini kaydetti.

- Büyükkılıç TSE Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

TSE Bölge Müdürü Mahmut Ulaş'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, TSE laboratuvarlarında incelemede bulundu.

- Engelsiz Yaşam Merkezinin yeni üyesi kedi "Şeker"

Doğuştan bir patisi olmayan 3 aylık kedi "Şeker", Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi görevlileri tarafından sahiplenildi.

Kurum Müdürü Müslüm Yardımcı, Şeker'in çocukların iyileşme, rehabilitasyon sürecine katkı sağladığını ve kurumdaki herkesin ilgi odağı olduğunu kaydetti.

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