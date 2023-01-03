Kayseri'den kısa kısa

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'den kısa kısa

AA

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Yukatel Kayserispor taraftarını, yarın Vavacars Fatih Karagümrük ile oynanacak maçta takıma desteğe çağırdı.

Büyükkılıç, yazılı açıklamasında, taraftar desteğinin önemine dikkati çekerek, Kayserilileri maça davet etti.

Büyükkılıç, "Şehrimizin markası, sarı kırmızı sevdamız." ifadesini kullanarak, Kayserispor'a her zaman destek olacağını kaydetti.

- Melikgazi Belediyesi ağaçlandırma çalışmalarını sürdürüyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Fidan değil ağaç dikiyoruz" projesi kapsamında Köşk Mahallesi'nde Eşref Bitlis Bulvarı'ndaki refüje 12-13 yaş çınar ağacı diktiklerini bildirdi.

Ağacın daha etkili sulanması için kökün geleceği yere boru yerleştirdiklerini belirten Palancıoğlu, daha derine ekip, köklerin yol ve kaldırıma zarar vermesini engellediklerini kaydetti.

- Büyükkılıç TSE Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.

TSE Bölge Müdürü Mahmut Ulaş'tan çalışmalar hakkında bilgi alan Büyükkılıç, TSE laboratuvarlarında incelemede bulundu.

- Engelsiz Yaşam Merkezinin yeni üyesi kedi "Şeker"

Doğuştan bir patisi olmayan 3 aylık kedi "Şeker", Besime Özderici Engelsiz Yaşam Merkezi görevlileri tarafından sahiplenildi.

Kurum Müdürü Müslüm Yardımcı, Şeker'in çocukların iyileşme, rehabilitasyon sürecine katkı sağladığını ve kurumdaki herkesin ilgi odağı olduğunu kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

(Görüntülü)SMA&#039;LI MELİH, 2 KİLO DAHA ALIRSA TEDAVİ GÖREMEYECEK
YEREL HABERLER (Görüntülü)SMA'LI MELİH, 2 KİLO DAHA ALIRSA ...
Çeyizlik halıları toplayıp unutulmaya yüz tutan kültürü yaşatmaya çalışıyor
YEREL HABERLER Çeyizlik halıları toplayıp unutulmaya yüz tutan ...
Kayserispor, teknik direktörü Çağdaş Atan ile 3 yıllığına yeniden anlaştı
YEREL HABERLER Kayserispor, teknik direktörü Çağdaş Atan ile 3 ...
Emniyet Müdürü Karabörk ve İl Jandarma Komutanı Yiğit, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Emniyet Müdürü Karabörk ve İl Jandarma Komutanı ...
SMA'lı Melih, 2 kilo daha alırsa tedavi göremeyecek
YEREL HABERLER SMA'lı Melih, 2 kilo daha alırsa tedavi göremeyecek
Kayseri Kariyer Merkezi, 2022 yılında 857 kişiye iş imkanı sağladı
YEREL HABERLER Kayseri Kariyer Merkezi, 2022 yılında 857 kişiye iş ...
Kayseri'de bir kişi, iş arkadaşı tarafından tabancayla yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de bir kişi, iş arkadaşı tarafından ...
Kayseri'de uzaklaştırma kararı bulunan kişi eşinin yaşadığı evi yakmak istedi
YEREL HABERLER Kayseri'de uzaklaştırma kararı bulunan kişi eşinin ...
(Görüntülü) KAYSERİ - İŞ ARKADAŞININ TABANCAYLA VURDUĞU GENÇ AĞABEY ÇOCUKLARIM VAR
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ - İŞ ARKADAŞININ TABANCAYLA ...
İş arkadaşının tabancayla vurduğu genç: Ağabey çocuklarım var
YEREL HABERLER İş arkadaşının tabancayla vurduğu genç: Ağabey ...
(Görüntülü) KAYSERİ&#039;DE ARANAN 23 KİŞİ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ'DE ARANAN 23 KİŞİ YAKALANDI
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'de aranan 13'ü firari hükümlü 23 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de aranan 13'ü firari hükümlü 23 kişi ...
Melikgazi Belediye Meclisinde kararlarda birliktelik sağladı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediye Meclisinde kararlarda birliktelik ...
Vali Çiçek 2023 yılının ilk ziyaretini Bünyan'da gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Vali Çiçek 2023 yılının ilk ziyaretini Bünyan'da ...
KASKİ ilçelerdeki yatırımları değerlendirdi
YEREL HABERLER KASKİ ilçelerdeki yatırımları değerlendirdi
Kayseri OSB Başkanı Yalçın, 2022 ihracat rakamlarını değerlendirdi
YEREL HABERLER Kayseri OSB Başkanı Yalçın, 2022 ihracat rakamlarını ...
Kayseri'de belediye başkanları AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de belediye başkanları AA'nın "Yılın ...
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Kayseri'de belediye çalışanlarına "günlük yevmiye" farkı verilecek
YEREL HABERLER Kayseri'de belediye çalışanlarına "günlük yevmiye" ...
İkametten hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER İkametten hırsızlık yapan şüpheli yakalandı
Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına ...
Kayseri'de akraba kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı
YEREL HABERLER Kayseri'de akraba kavgasında 3 kişi bıçakla yaralandı
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Erciyes Kayak Merkezi'ni ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki, Erciyes ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.