Kayseri'de "Taş Mektep Pop Korosu" konser verdi

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de tarihi Kayseri Lisesi mezunlarından oluşan "Taş Mektep Pop Korosu" tarafından konser düzenlendi.

Kayseri Kültür Merkezinde gerçekleştirilen konser, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Taş Mektep Kayseri Lisesi Mezunları Derneği işbirliğinde gerçekleştirildi.

Konserde, koro tarafından "Artık sevmeyeceğim", "Adını anmayacağım" ve "Rüzgar" gibi sevilen şarkılar seslendirildi, şiirler okundu.

Etkinliğe, İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da katıldı.









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