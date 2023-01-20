Kayseri'de trafik kazasında 16 yaşındaki genç öldü, 2 arkadaşı yaralandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'de trafik kazasında 16 yaşındaki genç öldü, 2 arkadaşı yaralandı

AA

Kayseri'de trafik kazasında 16 yaşındaki genç öldü, 2 arkadaşı yaralandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobille tırın çarpıştığı trafik kazasında 16 yaşındaki gençlerden 1'i öldü, 2'si yaralandı.

A.K. (16) idaresindeki 55 AEJ 021 plakalı otomobil, Gaffar Okkan Bulvarı'nda, sürücüsü öğrenilemeyen 38 ADL 066 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çapmanın etkisiyle panikleyen sürücü A.K. otomobilini, Mimsin Şirintepe Mahallesi Uyanık Sokağa kadar sürmeye devam etti.

Burada çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Ekipler, sürücünün yanındaki Y.U'nun (16) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ve arka koltuktaki A.K. (16) de hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybeden gencin yakınları otomobilin bulunduğu yerde sinir krizi geçirdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de 34 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 34 kilogram sıvı sentetik uyuşturucu ele ...
Kayseri'de "Taş Mektep Pop Korosu" konser verdi
YEREL HABERLER Kayseri'de "Taş Mektep Pop Korosu" konser verdi
(Görüntülü) KAYSERİ&#039; DE 14 YIL HAPİSLE ARANAN HÜKÜMLÜ YAKALANDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) KAYSERİ' DE 14 YIL HAPİSLE ARANAN ...
Kayseri'de 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de 14 yıl hapis cezası bulunan firari hükümlü ...
Melikgazi Belediyesinde "Spor Şenliği" protokolü imzalandı
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesinde "Spor Şenliği" protokolü ...
Özvatan'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı
YEREL HABERLER Özvatan'da öğrenciler karne heyecanı yaşadı
Kayseri'de kış ortası kuş sayımı yapıldı
YEREL HABERLER Kayseri'de kış ortası kuş sayımı yapıldı
Başkan Palancıoğlu öğrencilerin karne heyecanına ortak oldu
YEREL HABERLER Başkan Palancıoğlu öğrencilerin karne heyecanına ...
Büyükşehir Belediyesinden minik Burcu'ya sürpriz
YEREL HABERLER Büyükşehir Belediyesinden minik Burcu'ya sürpriz
Kayseri'den kısa kısa
YEREL HABERLER Kayseri'den kısa kısa
Afrin operasyonunun 5'inci yıl dönümü için marş besteledi
YEREL HABERLER Afrin operasyonunun 5'inci yıl dönümü için marş ...
Kayseri'de Bilim Kültür Sanat Ödülleri sahiplerine verilecek
YEREL HABERLER Kayseri'de Bilim Kültür Sanat Ödülleri sahiplerine ...
(Görüntülü)62 YAŞINDAKİ EMEKLİ ÖĞRETMEN, TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİSİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)62 YAŞINDAKİ EMEKLİ ÖĞRETMEN, TIP ...
Üniversite mezunu genç devlet desteğiyle besici oldu
YEREL HABERLER Üniversite mezunu genç devlet desteğiyle besici oldu
Sarıoğlan'da öğrenciler karne aldı
YEREL HABERLER Sarıoğlan'da öğrenciler karne aldı
62 yaşındaki emekli öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi
YEREL HABERLER 62 yaşındaki emekli öğretmen, tıp fakültesi öğrencisi
Kocasinan Belediyesinden 2022 yılı değerlendirme toplantısı
YEREL HABERLER Kocasinan Belediyesinden 2022 yılı değerlendirme ...
Kayseri'de "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir" paneli düzenlendi
YEREL HABERLER Kayseri'de "Dezenformasyonla Nasıl Mücadele Edilir" ...
Kayseri'de Gürcistan uyruklu kadın Müslüman oldu
YEREL HABERLER Kayseri'de Gürcistan uyruklu kadın Müslüman oldu
Türkiye'de yatak üretiminin yapılacağı ilk lise, Kayseri'de açıldı
YEREL HABERLER Türkiye'de yatak üretiminin yapılacağı ilk lise, ...
Kayseri'de ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla yeniden yargılanan sanığın cezası düşürüldü
YEREL HABERLER Kayseri'de ağabeyini öldürdüğü iddiasıyla yeniden ...
Eski Kayseri OSB Başkanı ile 6 yöneticinin yargılanmasına devam edildi
YEREL HABERLER Eski Kayseri OSB Başkanı ile 6 yöneticinin ...
(Görüntülü) TÜRKİYE&#039;DE İLK YATAK ÜRETİMİNİN YAPILDIĞI LİSE, KAYSERİ&#039;DE AÇILDI
YEREL HABERLER (Görüntülü) TÜRKİYE'DE İLK YATAK ÜRETİMİNİN ...
Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kayseri'deki DEAŞ operasyonunda yakalanan zanlı ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.