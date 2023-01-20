Kayseri'de trafik kazasında 16 yaşındaki genç öldü, 2 arkadaşı yaralandı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de otomobille tırın çarpıştığı trafik kazasında 16 yaşındaki gençlerden 1'i öldü, 2'si yaralandı.

A.K. (16) idaresindeki 55 AEJ 021 plakalı otomobil, Gaffar Okkan Bulvarı'nda, sürücüsü öğrenilemeyen 38 ADL 066 plakalı tıra arkadan çarptı.

Çapmanın etkisiyle panikleyen sürücü A.K. otomobilini, Mimsin Şirintepe Mahallesi Uyanık Sokağa kadar sürmeye devam etti.

Burada çevredekilerin ihbarı üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri çağrıldı.

Ekipler, sürücünün yanındaki Y.U'nun (16) hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan sürücü ve arka koltuktaki A.K. (16) de hastaneye sevk edildi.

Hayatını kaybeden gencin yakınları otomobilin bulunduğu yerde sinir krizi geçirdi.



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