Kayseri'de ele geçirilen sentetik uyuşturucuyla ilgili 3 şüpheli adliyede

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de 34 kilo 150 gram sıvı sentetik uyuşturucunun ele geçirildiği operasyonda gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin dün düzenlediği operasyonda ele geçirilen 34 kilo 150 gram sıvı sentetik uyuşturucuyla ilgili yakalanan B.D, D.A. ve M.S.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kayseri Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar adliyeye götürüldü.















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