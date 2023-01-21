Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde, doldurdukları makaronları kent merkezinde piyasaya sürecekleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Polis tarafından yapılan incelemelerde, İncesu'daki müstakil bir evde makinelerle doldurulan makaronların kent merkezinde piyasaya sürüleceği tespit edildi.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 elektrikli sigara doldurma makinesi, 3 hava kompresörü, 10 binin üzerinde boş ve dolu makaron ile bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.