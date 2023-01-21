Kayseri'de kaçakçılık operasyonunda 2 kişi yakalandı

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin İncesu ilçesinde, doldurdukları makaronları kent merkezinde piyasaya sürecekleri iddia edilen 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçıların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Polis tarafından yapılan incelemelerde, İncesu'daki müstakil bir evde makinelerle doldurulan makaronların kent merkezinde piyasaya sürüleceği tespit edildi.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, 3 elektrikli sigara doldurma makinesi, 3 hava kompresörü, 10 binin üzerinde boş ve dolu makaron ile bandrolsüz tütün ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor.