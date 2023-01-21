Kayseri'de kayalıklardan düşen işçi kurtarıldı

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde kayalıklardan düştüğü iddia edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) personeli, ekipler tarafından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Kirazlı Mahallesi yakınlarındaki su kuyusunu kontrol etmek isteyen KASKİ çalışanı R.B. dengesini kaybederek kayalıklardan düştü.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri çağırıldı.

Ekipler, yaralanan R.B'yi bulunduğu yerden çıkarıp hastaneye sevk etti.









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