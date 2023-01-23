Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri MHP il yönetimini ağırladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak ve beraberindeki başkanlık divanı üyelerini konuk etti.

Milletvekili Ersoy, Büyükkılıç'a Kayseri'ye yaptığı hizmetler ve yatırımlardan dolayı teşekkür etti.

Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Büyükkılıç, Cumhur İttifakı'nın verimli ve uyumlu şekilde hizmet etmeye devam edeceğini kaydetti.

- Talas'ta üç aylara özel program düzenlendi

Talas ilçesinde 3 aylara özel program gerçekleştirildi.



Talas Kültür Sanat etkinlikleri ocak ayı kapsamında Erciyes Kültür Merkezi'nde Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi İmam Hatibi kurra hafız Bünyamin Topçuoğlu, TRT Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması 2022 birincisi hafız Mustafa Öztürk, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi müezzini Hadi Duran ve Fatih Camii emekli baş müezzini Bekir Büyükbaş gecede Kur’an-ı Kerim tilavetleri, ilahiler, kasideler ve salalar okundu.

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kur'an-ı Kerim'e hizmet etmek adına programlar düzenlendiğini belirterek İsveç'te kutsal kitaba yapılan provokasyonu kınadı.

- Başkan Çolakbayrakdar Kocasinan'a yeni asfalt aracı eklendiğini açıkladı

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 8 yılda yüzden fazla iş makinesi aracı satın alınarak, iş makinesi filosunun güçlendirildiğini belirtti

Kocasinan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğünün teknolojik altyapısıyla üretim yapan asfalt plentinin Kayseri için büyük bir kazanç olduğunu hatırlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Taş ocağımızda kendi üretmiş olduğumuz agrega ile kendi üretmiş olduğumuz asfalt tesisimizle Kocasinan'ın yollarını yenilemeye devam ediyoruz. Şimdi ise hizmet satın alma yerine kendimizin aracı olsun diye filomuza yeni asfalt sökme aracını dahil ettik. 2023 yılında Kocasinan'ın yollarında kendi asfalt freze makinemizle çalışmaya başlayacağız. Bu yılın ilk aracını filomuza ekledik. 8 yılda yüzün üzerinde iş makinesini belediyemize kazandırdık. Kayseri’de kamuda ilk ve tek asfalt freze aracıdır. Bu araç çevre dostu özelliğinin yanı sıra ömrünü tamamlamış asfaltın geri dönüşümüne katkı sağlayarak, ekonomiye büyük katkı sağlayacak."

- Gültepe Mahallesine Aile Sağlık Merkezi, cami ve Kur'an Kursu yapılacak

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Gültepe Mahallesi'nde ihtiyaç duyulan Aile Sağlığı Merkezi, Cami ve Kur'an Kursu için proje değerlendirmesi yaptıklarını ve proje sonrası ihalesi yapılarak inşaatlarına başlanılacağını açıkladı.

Palancıoğlu, mahallenin nüfusunun arttığını belirterek, "Gültepe Mahallesi her geçen gün modern binaları ile gelişmekte ve büyümektedir. Şehrin planlı ve modern yapısı ile Gültepe artık örnek gösterilen semtler arasında yerini almıştır. Gelişen ve artan nüfusa yönelik Aile Sağlık Merkezi, Cami ve Kuran Kursu ihtilacı hasıl olmuştur. Nitelikli proje ve hizmetlerimizi ilçemizin her köşesine yaymaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

- Sarıoğlan'da öğrencilere yönelik etkinlik



Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde müftülük, imam hatip öğrencileri için yarı yıl tatilinde bir dizi etkinlik düzenledi.

Öğrenciler, Sarıoğlan KAYMEK Sosyal Yaşam Merkezi'nde düzenlen okçuluk, dart, ebru sanatı, zeka oyunları gibi etkinliklerde vakit geçiriyor.

Söz konusu etkinlikler öğrencilerin tatil dönemlerini değerlendirmek, bilgi, ahlak ve merhamet duygularıyla yetişmelerine katkı sunmak amacıyla düzenleniyor.



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