Melikgazi Belediyesinden TEKNOFEST'e katılacaklara 1,5 milyon destek

KAYSERİ (AA) - Melikgazi Belediyesi, TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali yarışmalarına katılacak takımlara 1,5 milyon lira destek verecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, "Proje sizden destek Melikgazi'den" projesi kapsamında destek için belediyeye başvuran 180 takım arasından 1. aşamayı gecen 49 takımın proje sunumları değerlendirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, söz konusu 49 projeye toplam 1,5 milyon lira destek vereceklerini belirtti.

Belediye imkanları dahilinde TEKNOFEST yarışmalarına katılanlara her yıl destek verdiklerini vurgulayan Palancıoğlu, "Gençlerimizi seviyor, onları her alanda gelişmesi için belediye olarak elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı çocuklarımızın, gençlerimizin yanında olmaya, onları desteklemeye, onların geleceğe en iyi şekilde hazırlanmalarına katkı sağlamaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

