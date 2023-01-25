Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Büyükkılıç, yerel yönetim hizmetlerini etkin şekilde sürdürebilmek amacıyla kamu kurum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya gelmeyi sürdürüyor.

Taşan, başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç'a, 1926'da TOMTAŞ'ta montajı yapılan ilk uçak olan "Junkers A20"nin maketini hediye etti.

Başkan Büyükkılıç, ziyaretten dolayı memnun olduğunu belirterek, Taşan'a teşekkür etti.

- Ulaşımda çevrim içi bilet yükleme hizmeti başladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, abonman ulaşım kartlarına internet aracılığıyla çevrim içi yükleme hizmeti başlattı.

Büyükşehir belediyesi, ulaşımı, hızlı, güvenli ve konforlu hale getirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Vatandaşların ulaşım kartlarına bakiye yüklenmesini kolaylaştıran uygulamaları da hayata geçiren belediye, toplu taşıma için kullanılan abonman kartlarına çevrim içi bakiye yükleme imkanı da tanıdı.

"N Kolay Kayseri Ulaşım Mobil Uygulama"sından vatandaşlara ödeme kolaylığı sağlayan Büyükşehir Belediyesi, Kayseri Ulaşım AŞ aracılığıyla 340 bayi, 17 özel gişe ve 80 otomatik bilet dolum makinesiyle hizmet verirken, toplam 437 noktada bilet satışı yapılabiliyor.

- Kayseri'de "Şehir Akademi" kayıtları başladı

Büyükkılıç, BÜSAM bünyesindeki Şehir Akademi'de 2023 bahar dönemi kayıtlarının başladığını bildirdi.

Vatandaşların akademilere gösterdiği ilginin arttığını belirten Büyükkılıç, "Bu dönemde de Şehir Akademi, seminer ve atölye organizasyonlarına yine sahasında söz sahibi hocalarımızın katkıları ile devam edecek. Kayseri'de bulunan, kendisini zihinsel ve duygusal açıdan geliştirmek isteyenler için akademilerimiz dört dörtlük bir içerik ve hizmet sunmaktadır." ifadelerini kullandı.

Son kayıt tarihi 15 Şubat olan Şehir Akademi 2023 Bahar Dönemi'nde 1'inci hafta "Kutsal Şehir: Kudüs", 2'nci hafta "İslam Düşüncesi Neyi İçerir", 3'üncü hafta "Fıkıh Bizim Netimiz Olur", 4’üncü hafta "Dünden Bugüne Kentleşme Serüvenimiz: Sorunlar ve Çözümler", 5'inci hafta "Kurumsal ve Kolektif Ritüellerin Kaybına Yeni Dindarlık Formları" konulu seminerler verilecek.



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