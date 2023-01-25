Kayseri'de zincirleme trafik kazası

Günde 1 bardak içince ne kolesterol kalıyor ne de ağrı! Diyet listelerinin bir numaralı mucizesiyle fazla kilolara son

Kolesterolü düşürerek kalbi saat gibi çalıştırıyor! Uzmanların mutlaka tüketin dediği kalp ve damar sağlığına iyi gelen besinler

Bronşit ve öksürüğü keserek balgamın kökünü kazıyor! Günde iki defa içildiğinde hastalıktan eser bırakmıyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 3 araçta hasar oluştu.

Eski Sanayi Bölgesi Seher ile 4. caddelerin kesiştiği kavşakta, sürücülerin isimleri öğrenilemeyen 38 EE 769, 38 JG 906 ve 38 HL 956 plakalı araçlar çarpıştı.



Araçlarda hasar oluşurken, herhangi bir yaralanma yaşanmadı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreliğine trafik akışı aksadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.