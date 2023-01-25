Talas Belediyesinin "Şeffaf odada başkanla baş başa" uygulaması bir yaşına girdi

KAYSERİ (AA) - Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, "Şeffaf odada başkanla baş başa" uygulamasıyla vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Yalçın, yaptığı yazılı açıklamada, 2022'de başlattıkları uygulamanın 1 yaşında olduğunu bildirdi.

Uygulamayla vatandaşları dinleme imkanı bulduklarını belirten Yalçın, şunları kaydetti:

"Bu uygulamayı 85 bin nüfusuyla Kayseri'nin en büyük, Türkiye'nin ise 7. büyük mahallesi olan Mevlana'da hayat geçirdik. Her hafta çarşamba günleri gerçekleşen uygulamamızda günde ortalama 60'dan fazla kişi ve grupla bir araya geldik. Sohbet edip, onların temennilerini ve önerilerini aldık. Geçerken selam verenler oldu. Ekmek alıp ikram edenler oldu. Kek ve pasta getirenler oldu. Bu uygulamayla vatandaşlarımıza farklı dokunmanın gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Bu uygulamamızla çeşitli platformlarda ödüle layık proje olduk. Belediyeciliğin en önemli boyutu insan ilişkileridir. Artık kimse belediye başkanıyla görüşemiyorum ya da randevu almak istiyorum ulaşamıyorum demiyor."

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