ERÜ Rektör Altun, ERAGEM inşaatında incelemelerde bulundu

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KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin (ERAGEM) bina inşaatında incelemelerde bulundu.

ERÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, ERAGEM bina inşaatını Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ve ERAGEM Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile inceleyen Altun, yetkililerden bilgi aldı.

Burada açıklamalarda bulunan Altun, ERÜ'de önemli aşı çalışmaları yürütüldüğüne dikkat çekerek, Özdarendeli'ye çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

ERÜ yönetimi olarak AR-GE çalışmalarına önem verdiklerini aktaran Altun, şunları kaydetti:

"Bugün yerinde incelediğimiz Aşı Araştırma ve Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezimiz 2023 yılı sonu gibi teslim edilecek. AR-GE faaliyetlerinin daha konforlu bir ortamda yapılması için gayret gösteriyoruz. Projemizin ilave özelliği de kendi elektriğini üreten, yeşil bir proje ve akıllı bir yapı olması. Bunları yerinde tespit edip, projelendirerek çalışmalarımızı ortaya koymaya düşünüyoruz."

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