Kayseri'de depremlerde hasar gören binanın yıkımı tamamlandı

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KAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde hasar gören ve mühürlenen Kayseri'deki 12 katlı binanın yıkımı tamamlandı.

Gevher Nesibe Mahallesi Gür Sokak'ta altında optik, eczane ve çiçekçi gibi dükkanların bulunduğu binanın yıkım işlemleri 9. gününde sona erdi.

Binanın enkaz kaldırma çalışmaları sürüyor.

Yıkılan binanın yanında tedbiren boşaltılan hastane ise yeniden hasta kabulüne başladı.

Bina sakinleri, 11 Şubat'ta eşyalarını boşaltmıştı.



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