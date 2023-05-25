Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerini ziyaret etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Pınarbaşı ve Sarız ilçelerine ziyaret gerçekleştirdi.

Belediyeden yapılan yazı açıklamaya göre Büyükkılıç, Pınarbaşı Belediye Başkanı Menduh Uzunluoğlu'nu ziyaret ederek, ilçede yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Belediye personeli, vatandaşlar ve muhtarlarla sohbet eden Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesinin 16 ilçede hizmetlerini sürdürdüğünü belirterek, "Kahramanmaraş'a yapacağımız ziyaretler öncesi Pınarbaşı Belediyesini ziyaret ederek Menduh Başkan ile bir araya geldik." ifadesini kullandı.

Daha sonra Sarız ilçesine geçen Büyükkılıç, burada da Sarız Belediye Başkanı Baki Bayrak ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Esnafı da ziyaret eden Büyükkılıç, halkın taleplerini dinledi.



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