Tomarza'nın "İkbal annesi" İkbal Bozkurt vefat etti

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde belediye işçi olarak çalıştığı 37 yılda birçok çiftin nikah şahitliğini yapmasıyla tanınan emekli İkbal Bozkurt, 85 yaşında hayatını kaybetti.



Belediyede 1973 yılında işe başlayan ve 34 yıl hizmetli ve gassal olarak çalıştıktan sonra 2007'de emekli olan Bozkurt, rahatsızlığı nedeniyle evinde yaşamını yitirdi.



Bozkurt'un cenazesi, ilçe mezarlığında toprağa verildi.



İkbal Bozkurt, belediyede çalıştığı dönemde birçok kişinin nikah şahitliğini yapmasıyla biliniyordu.



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