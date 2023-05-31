Kayseri'den kısa kısa

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KAYSERİ (AA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Encümen ve Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı'na katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplantı TBB Hizmet Binası'nda gerçekleştirildi.

Toplantıya Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetim Politikalar Kurulu Başkanvekili Prof. Dr. Şükrü Karatepe, Türkiye Belediyeler Birliği ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, büyükşehir, il ve ilçe belediye başkanları ile meclis üyeleri katıldı.

Toplantıda şehirleri geleceğe hazırlamak adına yapılacak çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunduklarını vurgulayan Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulundu.

- Büyükkılıç'tan Özhaseki'ye ziyaret

Büyükkılıç, ilçe belediye başkanları ile Ankara'da AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'yi ziyaret etti.

Ziyarette Büyükkılıç'a Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, Tomarza Belediye Başkanı Davut Şahin, Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk ve Yeşilhisar Belediye Başkanı Halit Taşyapan da eşlik etti.

- Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, seçim sonuçlarını değerlendirdi:

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları Başkanı Ahmet Taş, seçimlerin şölen havasında gerçekleştiğini ve kayda değer herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığını belirtti.

Taş, yaptığı yazılı açıklamada, seçimlerin milli iradenin bir tezahürü olduğunu ve sonuçların Türkiye ve Türk halkı için hayırlı olmasını diledi.

Seçimlerin ardından siyasi kavgaların bitirilmesi gerektiğini anımsatan Taş, "Vakit, insanımız, ülkemiz ve bizden büyük beklentileri olan gönül coğrafyamızın geleceğini inşa etmek için el ele gönül gönüle vererek birlikte yürüme vaktidir." ifadelerini kullandı.



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