Tomarza'da sağanak etkili oldu

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.



İlçe genelinde sağanak nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı esnaf, iş yerlerine su dolmaması için çaba gösterdi.



Tarım arazilerindeki bazı ürünler de sağanak nedeniyle zarar gördü.

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