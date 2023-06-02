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KAYSERİ (AA) - Tomarza Müftülüğünce, deprem bölgesinde gönüllü görev yapan müftülük personeline başarı belgesi verildi.

İlçe Müftüsü Mürsel Gökdere, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgeye giden, cenaze iş ve işlemleri ile manevi danışmanlık hizmetinde bulunan din görevlilerine Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından gönderilen başarı belgelerini takdim etti.



Gökdere, "Gerek bölgeye giden gerekse görev yerlerinde bu felakette gece gündüz, fedakarca çalışan tüm mavi yelekli hocalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Allah, bir daha acı felaketler göstermesin, aziz milletimizden dayanışma ve yardımlaşma ruhunu eksik eylemesin." dedi.

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