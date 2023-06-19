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Kayseri'den kısa kısa

AA

AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar ve Murat Cahid Cıngı ile AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (SOB) yönetimini ziyaret etti.

Kayseri'den kısa kısa

KAYSERİ (AA) - AK Parti Kayseri milletvekilleri Hulusi Akar ve Murat Cahid Cıngı ile AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (SOB) yönetimini ziyaret etti.

OSB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Akar, Cıngı ve Üzüm, OSB Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetimine nezaket ziyaretinde bulundu.

Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Yalçın, milletvekili seçilen Akar ve Cıngı'yı tebrik etti.

Akar ve Cıngı ise Kayseri sanayicisinin talepleri ve sorunları noktasında TBMM çatısı altında gereken adımları atmaya gayret göstereceklerini belirtti.

- AK Parti milletvekilleri ve Başkan Büyükkılıç, ilçe ziyareti yaptı

Milletvekilleri Hulusi Akar ve Murat Cahid Cıngı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Felahiye, Özvatan, Sarıoğlan ve Akkışla ilçelerini ziyaret etti.

İlçelerde vatandaşlarla bir araya gelen milletvekilleri ve Büyükkılıç, talep ve önerileri dinledi.

Milletvekilleri ve Büyükkılıç, vatandaşlara seçimdeki desteklerinden dolayı teşekkür etti.

- Talas Belediyesinden uçurtma etkinliği

Talas Belediyesi, Babalar Günü dolayısıyla Uçurtma Şenliği düzenledi.

Ali Dağı 360 Yeşil Alanı'nda düzenlenen etkinlikte babalar çocuklarıyla Talas Belediyesi tarafından dağıtılan uçurtmaları uçurdu.

Etkinliğe katılan Serkan Akgün, eğlenceli zaman geçirdiklerini belirterek belediyeye teşekkür etti.

- Kadın kooperatiflerin ürünleri e-38 aracılığıyla satılacak

Kayseri Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki KAYMEK e-38 sanal ticaret platformunda kentteki kadın kooperatiflerinin ürettikleri ürünler de satılacak.

KAYMEK bünyesinde hizmet veren e-38 ile Kayseri Valiliği Kayseri Kadın Kooperatifleri arasında Kadın Girişimciler Tarafından Üretilen El Sanatı Ürünlerinin Satışa Sunulmasına İlişkin İş Birliği Protokolü’nün imzalanması ile kadın girişimcilerin ürünleri internet üzerinden de satışa sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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