Tomarza'dan Elbistan'a bilişim sınıfı desteği

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KAYSERİ (AA) - Tomarza ilçesindeki Yavuzselim İlk ve Ortaokulu'nun desteğiyle Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde bilişim sınıfı kuruldu.

Kaymakamlığın desteğiyle başlatılan kampanyada öğrenciler, veliler, öğretmenler ve idarecilerin desteğiyle Elbistan'daki bir konteyner kentte 8 bilgisayar ve 2 yazıcı ile bilişim sınıfı oluşturuldu.

Çulha İlkokul öğrencileri de depremzede çocuklara oyuncak gönderdi.

Kaymakam Metin Eyyüpkoca, kampanyasına katılan öğrencilere, velilere ve öğretmenlere teşekkür etti.

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