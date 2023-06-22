Tomarza'da sağanak etkili oldu

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KAYSERİ (AA) - Tomarza ilçesinde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde bazı mahallelerde caddelerde su birikintileri oluştu.



Tomarza Belediyesi ile KASKİ ekipleri, suyu tahliye etmeye çalıştı.



Belediye Başkanı Davut Şahin, "Hemşehrilerimizin refahı için çalışan personele teşekkür ederim. Çok şükür ilçemizde olumsuz bir durum yaşanmadı." dedi.





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