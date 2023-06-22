Tomarza'da bıçak bileme ustası işbaşı yaptı

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KAYSERİ (AA) - Tomarza ilçesinde bıçak bileme ustası Davut Turan, çarkın başına geçti.



Baba mesleğini sürdüren Turan, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ilçe merkezinde zabıta kulübesi yanına tezgahını kurdu.



Vatandaşlar, bıçaklarını Turan'a biletiyor.

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