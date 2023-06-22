Tomarzalı kadın kooperatifi üyeleri fuarda stant açtı

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KAYSERİ (AA) - Tomarza ilçesinde kadın kooperatiflerinin üyeleri, Kayseri'de açılan fuarda ürünlerini satıyor.



Valilik öncülüğünde 16 Haziran'da Dünya Ticaret Merkezi'nde açılan fuarda Tomarza Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi de stant açtı.

Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Belediye Başkanı Davut Şahin, stantta satışa sunulan istiridye mantarı ve çerezlik kabak çekirdeğinden ikram ederek, ürünleri tanıttı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Kurt, kurum amirleri, Belediye Meclisi üyeleri de standı gezdi.

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