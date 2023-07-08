Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Kayseri'de otomobilin çarptığı iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 16:33
        Kayseri'de otomobilin çarptığı iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı

        KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

        İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen şüpheli, Üçkonak Mahallesi'nde husumetlisi Ü.K. ile tartışmaya başladı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, aracındaki tabanca ile Ü.K'nin evini kurşunladı.

        Bu sırada Ü.K'nin ağabeyleri H.İ.K. ile A.K, şüpheliyi kullandığı otomobille kaçarken durdurmak istedi. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan H.İ.K. ve A.K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

        Yaralılardan H.İ.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Jandarma şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        KAYSERİ'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 16 YARALI
        KAYSERİ'DE MİNİBÜS İLE OTOMOBİL ÇARPIŞTI: 16 YARALI
        Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
        Kayseri'de minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
        Kayseri'de sağanak sele neden oldu
        Kayseri'de sağanak sele neden oldu
        Kayseri merkezli kaçak akaryakıt operasyonunda 19 şüpheli adliyede (2)
        Kayseri merkezli kaçak akaryakıt operasyonunda 19 şüpheli adliyede (2)
        Kayseri'de işçilerin taşındığı servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 21 yaralı
        Kayseri'de işçilerin taşındığı servis minibüsü ile kamyonet çarpıştı: 21 yaralı
        Baltalı cinayetin şahidini öldüren 'pıhtı'
        Baltalı cinayetin şahidini öldüren 'pıhtı'