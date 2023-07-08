Kayseri'de otomobilin çarptığı iki kardeşten biri öldü, diğeri yaralandı
KAYSERİ (AA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde otomobilin çarptığı bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.
İddiaya göre, ismi öğrenilemeyen şüpheli, Üçkonak Mahallesi'nde husumetlisi Ü.K. ile tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, aracındaki tabanca ile Ü.K'nin evini kurşunladı.
Bu sırada Ü.K'nin ağabeyleri H.İ.K. ile A.K, şüpheliyi kullandığı otomobille kaçarken durdurmak istedi. Otomobilin çarpması sonucu yaralanan H.İ.K. ve A.K, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yaralılardan H.İ.K, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Jandarma şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.