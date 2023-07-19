TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal Erciyes Teknopark'ı ziyaret etti

KAYSERİ (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Erciyes Teknopark’ı ziyaret etti.

Prof. Dr. Mandal’a ziyaretinde, Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Teknopark Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Oktay Özkan, ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. M. Hakan Poyrazoğlu, Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin, Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç, Genel Müdür Yardımcısı Hidayet Kiraz eşlik etti.

İlk olarak Teknopark Genel Müdürü Serhat Dalkılıç ve firma yetkilileri tarafından yürütülen çalışmaların anlatıldığı sunuma katılan Prof. Dr. Mandal, AR-GE çalışmaları ve yeni projeler hakkında da görüştü.

Mandal'ın ziyaret ettiği firma yetkilisi Prof. Dr. Mustafa Serdar Genç de depremler sonrası öğrencilere BİÇABA ve STAR programları kapsamında bursiyer desteği veren TÜBİTAK'a teşekkür etti.